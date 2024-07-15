В Великобритании в июле жилье подешевело из-за скидок

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Средняя стоимость жилья в Великобритании в июле снизилась на 0,4% в помесячном выражении из-за скидок, которыми продавцы пытаются привлечь потенциальных покупателей в низкий летний сезон, сообщает портал недвижимости Rightmove.

В среднем за последние 20 лет британское жилье в июле дешевело на 0,2%. В этом месяце цены на жилье в среднем составляют 373 493 фунта стерлингов ($484,4 тысячи).

Число новых продавцов на британском рынке жилья в июле выросло на 3% год к году, число согласованных сделок - на 15%, подсчитала компания.

Эксперты Rightmove отмечают, что стабильность политической системы в Великобритании после всеобщих выборов, вероятно, повысит уверенность участников рынка жилья. При этом они указали на то, что правительству стоит активнее поддерживать тех, кто приобретает свое первое жилье и сильнее всего ощущает последствия высоких ставок по ипотеке.