Израильская SolarEdge сократит штат на 7%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Израильская SolarEdge Technologies, выпускающая оборудование для солнечной энергетики, планирует сократить штат примерно на 7%, уволив около 400 сотрудников, сообщила пресс-служба компании.

Причиной этого решения названо снижение выручки, во многом за счет слабости европейского рынка.

Примерно 200 рабочих мест будут сокращены в Израиле, остальные - в других странах. На конец 2023 года в компании работали 5633 человека.

"Мы должны принять серьезные меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность и вернуться к прибыли", - заявил главный исполнительный директор компании Цви Ландо.

Котировки акций SolarEdge снижаются на 8,1% на предварительных торгах в понедельник на бирже Nasdaq. С начала года капитализация компании упала на 66%, до $1,8 млрд.