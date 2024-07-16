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МТС передает квазиказначейский пакет порядка 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" передает квазиказначейский пакет акций, который составляет порядка 1,1% уставного капитала компании, в ЗПИФ, говорится в пресс-релизе оператора.

Речь идет о передаче принадлежащих дочерней компании - ООО "Бастион" - 21 млн 500 тыс. обыкновенных акций МТС. В сущфакте МТС на ленте раскрытия говорится, что сделка состоялась 15 июля - по ее итогам у "Бастиона" остается 1 млн 219 тыс. 861 акция (0,06% уставного капитала МТС).

Акции передаются в качестве оплаты паев при формировании фонда, уточняется в пресс-релизе МТС. При этом название ЗПИФ в сообщении не указано.

"Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании", - отмечается в сообщении МТС. Управляющая компания ЗПИФ будет иметь право голоса по переданным акциям, право получать дивиденды и распоряжаться ими для инвестирования в рамках инвестиционной декларации.

"Принципы управления пакетами акций МТС, переданными в ЗПИФ, содержат определенные ограничения на их отчуждение и обременение", - уточняют в МТС.

В декабре 2023 года МТС уже сообщала о передаче квазиказначейского пакета в 7,4% акций (148,6 млн обыкновенных акций) компании в ЗПИФ для оптимизации структуры капитала. Тогда акции передавались в рамках участия ООО "Бастион" в закрытом комбинированном паевом инвестиционном фонде "Казначейский надежный", управляющей компанией которого является АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи".

МТС ООО "Бастион"
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