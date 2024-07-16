Рынок акций РФ во вторник подрос к 2945 п. по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером во вторник скорректировался вверх после объявления Банком России о росте официального курса доллара, хотя большую часть дня основные blue chips снижались на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась к $84 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов отскочил в район 2945 пунктов во главе с расписками Ozon (+5%), хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2880 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги МТС (-15,9%) после отсечки на бирже годовых дивидендов компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2944,86 пункта (+1,1%, минимум сессии - 2879,23 пункта), индекс РТС - 1050,83 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составил 88,2824 руб. (+47,47 копейки).

Подорожали расписки OZON (+5%), акции "Газпрома" (+4,3%), "Норникеля" (+3,1%), "Северстали" (+2,9%), "ОК РУСАЛ" (+2,7%), "ММК" (+2,5%), "Полюса" (+2,4%), "Роснефти" (+2,1%), банка ВТБ (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ТКС Холдинг" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-15,9%, до 220,45 рубля; выплаты за 2023 год - 35 рублей на бумагу), "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (-0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник оставался под давлением продаж, индекс МосБиржи был ниже 2900 пунктов, на минимумах за 12 месяцев. Наибольшие потери понесли акции МТС, прошедшие через дивидендную отсечку.

Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки ЦБ РФ, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП - это надолго; повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика выступили основными факторами давления на рынок акций. Сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть, полагает эксперт.

Из важных публикаций и статистики середины недели можно выделить июньский ИПЦ еврозоны, объем строительства новых домов в США за первый летний месяц и "Бежевую книгу" ФРС, которая даст общее представление об экономических тенденциях и проблемах Штатов. В КНР продолжится пленум ЦК Компартии Китая, на котором обсуждаются экономические вопросы. Среда - последний день для попадания в реестры акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" за 2023 год. В среду на Мосбирже состоится дивидендный "гэп" в акциях АФК "Система". Прогноз по индексу МосБиржи на 17 июля - 2885-3015 пунктов, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, давление на рынок акций РФ оказывают снижение нефти и закрывающиеся дивидендные реестры у ряда крупнейших компаний, после которых рынок может реализовать коррекционный рост.

Глобально на российский рынок продолжит оказывать давление жесткая монетарная политика ЦБ РФ и возможное ее ужесточение. На заседании Банка России 26 июля ключевую процентную ставку могут повысить с текущих 16% до 18% годовых на фоне сохраняющихся и реализующихся проинфляционных рисков.

Среди корпоративных новостей стоит отметить завершение Yandex N.V. продажи 28% российского бизнеса "Яндекса", тем самым заканчивается "переезд" компании в Россию. Ожидаемое начало торгов новыми акциями "Яндекса" на Мосбирже - 24 июля.

Нефть просела на фоне локального укрепления американской валюты и опасений ослабления спроса со стороны Китая после выхода слабых статданных по экономике КНР (рост ВВП страны замедлился до минимальных значений за пять кварталов). На этой неделе в Китае пройдет ключевой пленум ЦК Компартии, на котором будут обсуждаться вопросы экономического курса и другие проблемы, назревшие в экономике. Данное событие, вероятно, будет оказывать влияние на ход торгов на нефтяном рынке, полагает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС отступили от очередных минимумов с 2023 года благодаря техническим факторам.

Расписки "Эталона" (+7,7%) вернулись к повышению после публикации ранее в июле данных об удвоении продаж в I полугодии текущего года. В бумагах "Газпрома", очевидно, наблюдались очередные спекулятивные покупки у локальных минимумов. Акции "Полюса" и "Селигдара" (+4%) подросли вслед за ценами на золото, которые во вторник обновили исторический максимум и поднялись до $2469 за унцию на фоне усиления политической неопределенности в крупнейших западных экономиках, а также увеличения шансов скорого снижения процентных ставок в США, отметила аналитик.

Бумаги "Мечела" (-2,7%) остаются во власти сильного нисходящего тренда и во вторник, в частности, опустились к очередному минимуму с июня 2023 года на фоне сохранения непростой ситуации на рынке угля и отсутствия дивидендной составляющей. Так, экспорт российского угля через морские порты в I полугодии текущего года снизился на 17%, а по сети РЖД - на 9,5%, обратила внимание Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник опускались к минимумам с июля 2023 года (2879 пунктов) и октября 2023 года (1032 пункта) соответственно, после чего отвоевали поддержки 2900 и 1040 пунктов без конкретных фундаментальных сигналов. Российский рынок пытается восстановиться главным образом на технических факторах, которые не могут служить подспорьем для продолжительного роста, считает представитель "Велес Капитала".

Зарубежные рынки акций

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), снизилась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,01-0,6%), но плюсуют Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-1,3% во главе с Dow).

Участники рынка следят за политическими новостями, оценивают заявления главы ФРС, а также ожидают итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который проходит в эти дни в Пекине. Также инвесторы продолжают оценивать статданные, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили свой прогноз для роста китайской экономики на 2024 год до 4,9% с 5%, эксперты JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

Между тем, Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений оценку динамики российской экономики в 2024 году - рост на 3,2%, ожидает аналогичный рост и мировой экономики; таким образом, фонд сохранил апрельский прогноз. Такие данные содержатся в обновленном июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update: The Global Economy in a Sticky Spot), опубликованном фондом во вторник.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены продолжили снижение, отыгрывая слабые статданные о ВВП Китая, которые предполагают сокращение спроса на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $84,01 за баррель (-1% и -0,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,96 за баррель (-1,2% и -0,4% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (+17,9%), ПАО "Евротранс" (+11,4%), расписки "Эталона" (+7,7%), акции ПАО "Бурятзолото" (+7%), "Камчатскэнерго" (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (+6,2%), "префы" ПАО "Химпром" (+6,2%), бумаги "Соллерса" (+4,5%).

Подешевели "префы" "Саратовэнерго" (-5,9%), акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5,2%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-4,4%), бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-4,3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-4,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,08 млрд рублей (из них 20,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,7 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").