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Китайские и саудовские компании вложат $3 млрд в совместное производство солнечных панелей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Два китайских производителя солнечных панелей и саудовские инвесторы совместно вложат около $3 млрд в строительство мощностей по выпуску панелей в Саудовской Аравии, пишет MarketWatch.

Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное предприятие с подразделением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) и саудовской компанией Vision Industries, работающей в сфере возобновляемой энергетики. Их совокупные инвестиции составят порядка $2,08 млрд.

TCL получит 40%-ную долю в СП, PIF - еще 40%, и оставшаяся доля достанется Vision Industries.

Еще одна компания из КНР, Jinko Solar, планирует запустить собственное СП с теми же саудовскими компаниями с тем же распределением долей и инвестировать в общей сложности $983,8 млн.

Китай TCL Vision Industries Саудовская Аравия Jinko Solar PIF
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