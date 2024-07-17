SFI продал свой пакет акций "Русснефти"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") сократил свою долю в нефтяной компании "Русснефть" до нуля, сообщил представитель инвестиционного холдинга.

Согласно сообщению о существенном факте, опубликованному SFI, в начале мая доля холдинга в нефтяной компании снизилась с 9,848616% до 1,120394%.

"ПАО "ЭсЭфАй" во втором квартале 2024 года действительно реализовало ряд биржевых и внебиржевых сделок, в результате которых сократило свою долю в капитале ПАО НК "Русснефть" до нуля. Продажа акций из портфеля финансовых вложений, куда относились акции "Русснефти", при достижении привлекательной цены соответствует принципам нашей инвестиционной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" представитель SFI.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU, 10,4% акций ритейлера "М.Видео".