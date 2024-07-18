Акции Европы закрылись без единой динамики на статистике и отчетностях

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили с разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,48% - до 514,83 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,28%, итальянский FTSE MIB - на 0,03%, испанский IBEX 35 - на 0,13%. Тем временем германский DAX опустился на 0,44%, французский CAC 40 - на 0,12%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, когда показатель достиг целевого значения Банка Англии впервые с июля 2021 года. При этом аналитики предполагали замедление инфляции в июне до 1,9%, согласно опросу Trading Economics.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные статуправления Евросоюза. Это совпало с предварительной оценкой, эксперты также не ожидали пересмотра. Инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составляла 2,6%.

Цена акций ASML Holding NV упала на 11%. Ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов во втором квартале снизил чистую прибыль на 18,7%, хотя показатель и превысил ожидания аналитиков.

Снижение котировок ASML также обусловлено опасениями новой торговой войны между США и Китаем. Во втором квартале 49% выручки ASML приходилось на КНР.

Котировки бумаг HSBC выросли на 0,4%. Новым главным исполнительным директором банка с сентября станет Жорж Эльхедери, занимающий в настоящее время пост финдиректора. Он сменит нынешнего CEO Ноэля Куинна.

Германская страховая группа Allianz SE сделала предложение о покупке 51% сингапурского страховщика Income Insurance за 2,2 млрд сингапурских долларов ($1,64 млрд) для расширения своего присутствия в регионе. Акции Allianz подешевели на 0,1%.

В то же время цена бумаг германской adidas выросла на 2,1%. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров улучшил прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала.

Акции ведущих нефтегазовых компаний Европы выросли благодаря подъему цен на нефть, в том числе бумаги BP Plc подорожали на 1,4%, TotalEnergies - на 0,9%, Equinor - на 1,6%, Shell - на 0,6%.

Котировки бумаг горнодобывающей компании Antofagasta упали на 6,1% в Лондоне после того, как она ухудшила годовые прогнозы добычи и производственных затрат.

Между тем рыночная стоимость швейцарской фармкомпании Roche повысилась на 5,8% благодаря позитивным результатам раннего тестирования препарата для снижения веса.

Во Франкфурте резко подешевели акции Rheinmetall (-5,8%) и Siemens Energy (-4,4%), в Париже лидерами снижения стали бумаги Teleperformance и EssilorLuxottica, опустившиеся в цене на 7,5% и 4,5% соответственно.