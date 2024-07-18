Полиэтиленовый проект "СИБУРа", КМГ и Sinopec вышел на заключительную стадию проектирования

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава "КазМунайГаза" (КМГ) Асхат Хасенов обсудил с исполнительным директором "СИБУРа" Павлом Ляховичем реализацию совместного проекта "Полиэтилен" – строительство комплекса по производству полиэтилена на западе Казахстана, сообщила пресс-служба КМГ.

"В настоящее время проект находится на завершающей стадии базового проектирования", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи в Москве.

Проект "Полиэтилен" предполагает строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год в Атырауской области, на западе Казахстана.

В ноябре 2022 года госфонд "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "СИБУР Холдинг" и участники компаний-операторов нефтегазохимических проектов "Полипропилен" и "Полиэтилен" подписали основные документы по созданию совместных предприятий на базе Kazakhstan Petrochemical Industries и ТОО "Силлено" (проект "Полиэтилен"). Стороны определили условия партнерства в СП, в частности, инвестирование в проект, а также порядок реализации готовой продукции.

В мае 2023 года подписано соглашение о вхождении китайской Sinopec в проект "Полиэтилен" в качестве полноправного партнера, в апреле 2024 года компания официальна стала соучредителем.

В начале июля 2024 года в рамках 7-го заседания Казахстанско-китайского делового совета в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества КМГ, "СИБУР" и Sinopec подписали протокол по проекту "Полиэтилен", подтвердив намерение согласовать окончательный инвестиционный бюджет, а также обеспечить максимально высокий уровень казахстанского содержания в области проектирования, закупок оборудования и материалов.

Доли в проекте распределены следующим образом: "КазМунайГаз" - 40%, "СИБУР" - 30%, Sinopec - 30%. Оценочная стоимость проекта - $7,7 млрд.

Ожидается, что завод будет достроен в 2028 году.