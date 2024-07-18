Банки РФ одобрили ипотечный стандарт для борьбы с высокорисковыми схемами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года может стать обязательным для банков, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Комитет по стандартам был создан в мае 2024 года, на две трети он состоит из представителей банков и банковских ассоциаций.

Регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от комитета документ, после согласования Банком России комитет должен утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.

"Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт", - заявил председатель комитета, глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Основная цель стандарта - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски.

В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Человек должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией. В нем также устанавливаются принципы определения условий ипотечного договора, описывается, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.