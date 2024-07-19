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В Великобритании в июне розничные продажи снизились сильнее прогнозов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июне розничные продажи снизились на 1,2% к маю, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их уменьшения на 0,6%.

В мае показатель вырос на 2,9%, показав наилучшую динамику за 4 месяца.

Продажи непродовольственных магазинов в июне сократились на 2,1%, продовольственных - на 1,1%. Онлайн-продажи упали на 2,7%.

Розничные продажи в Британии в июне уменьшились на 0,2% в годовом выражении после повышения на 1,7% в апреле.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце снизились на 1,5% относительно мая и на 0,8% в годовом выражении.

ONS Великобритания
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