Росстандарт хочет снизить долю контрафактного топлива на розничном рынке до 1,5-2%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт рассчитывает в ближайшие годы снизить долю выявленного контрафактного топлива (не соответствующего требованиям по физико-химическим показателям) до 1,5-2% от общего объема, сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Антон Шалаев.

"Если, когда мы начинали (проводить в 2015 году на розничном рынке контроль качества топлива по соблюдению требований технического регламента - ИФ), средний уровень контрафактного топлива превышал 20%, то последние два года он остается на уровне приблизительно 3,9%. Понятно, что полностью исключить несоответствия невозможно. Но ту динамику, которая сейчас есть, мы надеемся сохранить. Думаю, что в ближайшем будущем в среднем по России мы сможем выйти на уровень 1,5-2% максимум", - отметил глава ведомства.

Наиболее часто некачественное автомобильное топливо не соответствует нормам по содержанию массовой доли серы, объёмной доли углеводородов, а также предельной температуре фильтруемости.

Во многом снижению доли контрафактного топлива в последние годы способствуют профилактические мероприятия, считает Шалаев. Например, в настоящее время применяется разработанный Росстандартом экспресс-метод определения массовой доли серы в топливе, который проводится непосредственно на АЗС. Это решение позволило упростить и удешевить испытания, а также "сразу отсечь из исследований те образцы, в которых отклонения показателя не обнаружены", сказал он.

Помимо этого, Росстандарт в своей работе использует различные инструменты стандартизации, в том числе вышедший несколько лет назад первый ГОСТ, который определяет требования к топливораздаточным колонкам. Соблюдение этого ГОСТа позволило минимизировать случаи недолива.

"Профилактическая работа эффективна. Зарекомендовали себя и методические пособия, которые мы издаем, в том числе вместе с крупным топливным компаниями, например, вместе с "Газпром нефтью". Издана методичка, как надо читать паспорт качества топлива, с тем, чтобы любой водитель, приезжая на заправку и видя паспорт качества топлива, смог сразу понять, какое реально топливо ему заправляют. Осведомлен - значит, вооружен", - подытожил Шалаев.