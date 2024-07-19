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Темпы роста ипотеки в РФ ускорились до 3,1% в июне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в июне 2024 года ускорили рост ипотечного портфеля до 3,1% с 1,7% в мае в преддверии изменения условий льготных программ, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи в июне выросли на 44%, до 788 млрд руб. (после 546 млрд руб. в мае), что соответствует среднемесячным объемам рекордного второго полугодия 2023 года, когда они составляли около 780 млрд руб.

Заметнее всего увеличился спрос на "семейную ипотеку", выдачи выросли почти в два раза - до 383 млрд руб. с 212 млрд руб. в мае, что стало максимумом за все время действия программы. Вероятно, заемщики опасались ужесточения условий, отмечает ЦБ.

Выдачи льготной ипотеки выросли в 1,6 раза - до 210 млрд руб. с 132 млрд руб. в мае, что связано с завершением программы 1 июля. В целом выдачи ипотеки с господдержкой увеличились почти в 1,5 раза - до 629 млрд руб. с 422 млрд руб., а их доля в общем объеме выдач составила около 80%.

Выдачи рыночной ипотеки в июне выросли на 28%, до 158 млрд руб. с 124 млрд руб. в мае. Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок, отмечает ЦБ.

Темп роста портфеля потребительских кредитов в июне сохранился на высоком майском уровне и составил около 2%. Всего за первое полугодие 2024 года прирост составил уже почти 10%, что на треть выше первого полугодия прошлого года, когда ставки были ниже.

Рост связан с сохраняющейся высокой потребительской активностью (расходы населения в июне продолжили расти, хотя и несколько более сдержанными темпами по сравнению с маем) на фоне роста доходов. Значительный объем выдач пришелся на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, в условиях высокой доходности по вкладам заемщики могут активнее использовать бесплатный грейс-период, говорится в обзоре.

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