UBS повысил прогноз S&P 500 на конец этого года до 5900 пунктов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Аналитики UBS повысили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец этого года до 5900 пунктов с ранее ожидавшихся 5500 пунктов, сообщает MarketWatch.

По их оценкам, к середине следующего года индикатор поднимется до 6200 пунктов, в то время как ранее предполагалось 5600 пунктов.

Фон для рынка акций США является благоприятным из-за уверенного роста корпоративных прибылей, замедления инфляции, перехода Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок и резкого увеличения инвестиций в искусственный интеллект, полагают эксперты.

"Хотя показатели экономического роста снизились, мы считаем, что экономика по-прежнему имеет прочную основу. Здоровая динамика рынка труда должна продолжать поддерживать дальнейший рост потребительских расходов", - сказано в обзоре.

Аналитики UBS, также как и большинство их коллег из других банков и инвестфирм, ожидают, что Федрезерв начнет снижение ставок в сентябре.

Сезон отчетности за второй квартал начался хорошо, хотя технологические компании с мега-капитализацией еще не отчитались. UBS сохранил прогноз средней прибыли компаний в расчете на акцию на уровне $250 в этом году, но повысил оценку на 2025 год до $270 с $265.

"Исторически сложилось, что когда ФРС снижает ставку в контексте "мягкой посадки", акции, как правило, показывают хорошие результаты в течение 12 месяцев до и после первого снижения ставки", - отмечается в сообщении UBS.

Между тем в рамках неблагоприятного сценария аналитики банка прогнозируют падение S&P 500 в текущем году до 4800 пунктов, если инфляция останется устойчивой, более высокие ставки будут оказывать давление на экономический рост и/или произойдет эскалации геополитической напряженности.

На закрытие торгов в четверг значение S&P 500 составляло 5544,59 пункта. С начала текущего года он вырос на 16,2%.