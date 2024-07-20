Группа Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у "Киви"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа Т-Банка (ранее Тинькофф банка) выкупила контрольные доли (по 51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у АО "Киви", следует из данных ЕГРЮЛ.

Владельцем долей в обеих компаниях стала структура "ТКС Холдинга" (головной компании Т-Банка) - ООО "Т-Проекты", при этом доли все еще находятся в залоге у Т-Банка. "Интерфакс" направил запрос в банк.

"Киви" передала свои доли в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" в залог Т-Банку в конце мая. Позднее, 11 июня, банк заявил о намерении группы купить эти доли и дополнить линейку продуктов Т-Банка факторингом для малого и среднего бизнеса, который будет развиваться на базе финтех-платформы ROWI. Ожидалось, что сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" владеет ООО "Плюс менеджмент групп", принадлежащее сооснователям ROWI Виктору Вернову и Евгению Родионову, следует из данных ЕГРЮЛ. Команда ROWI, включая Вернова и Родионова, сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес компании, сообщал Т-банк.

Родионову также принадлежит ООО "РОВИ Факторинг", компания была зарегистрирована 2 апреля, ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Он также является единственным владельцем ООО "Р1 Групп", зарегистрированной тогда же.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Через месяц, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, затем на агентство были возложены функции ликвидатора.

"Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI. У QIWI была совершенно определенная роль в этом проекте: предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое. Поэтому решение о продаже было вполне логичным и взаимовыгодным", - заявлял акционер АО "Киви" Андрей Протопопов.

МКПАО "ТКС Холдинг" было создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Основным акционером холдинга является "Интеррос" Владимира Потанина.