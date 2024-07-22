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Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский автосборочный завод Haval с понедельника возобновил производство после корпоративного отпуска, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Да, производство автомобилей с сегодняшнего дня возобновлено", - сказал он.

В корпоративный отпуск сотрудники завода уходили с 15 по 21 июля.

Российский автосборочный завод Haval, расположенный в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область), начал работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, цех производства компонентов. В настоящее время там выпускаются кроссоверы F7, Dargo и Jolion. Планируемая производственная мощность – 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно данным Минпромторга РФ, Haval Jolion по итогам первого полугодия 2024 года входит в пятёрку наиболее популярных моделей в РФ по объему продаж (35,223 тыс. штук) с долей 5%, как и годом ранее.

Haval Тульская область
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