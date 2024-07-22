Инвесткомпания Fairfax купит ритейлера товаров для сна Sleep Country за $1,2 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Fairfax Financial миллиардера Према Ватсы договорилась о покупке ритейлера товаров для сна Sleep Country Canada примерно за 1,7 млрд канадских долларов ($1,24 млрд), говорится в пресс-релизе последней.

Fairfax через новую дочернюю компанию купит все выпущенные и находящиеся в обращении акции Sleep Country по цене 35 канадских долларов за штуку, что на 28% выше их котировок по итогам торгов в пятницу.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале. После него ритейлер подаст заявку на делистинг своих акций с Фондовой биржи Торонто (TSX).