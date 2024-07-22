Поиск

Инвесткомпания Fairfax купит ритейлера товаров для сна Sleep Country за $1,2 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Fairfax Financial миллиардера Према Ватсы договорилась о покупке ритейлера товаров для сна Sleep Country Canada примерно за 1,7 млрд канадских долларов ($1,24 млрд), говорится в пресс-релизе последней.

Fairfax через новую дочернюю компанию купит все выпущенные и находящиеся в обращении акции Sleep Country по цене 35 канадских долларов за штуку, что на 28% выше их котировок по итогам торгов в пятницу.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале. После него ритейлер подаст заявку на делистинг своих акций с Фондовой биржи Торонто (TSX).

Торонто Fairfax Sleep Country Канада Прем Ватса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Brent подорожала до $83,08 за баррель

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });