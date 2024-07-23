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Comcast во II квартале снизил чистую прибыль на 8%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 7,5%, выручку - на 2,7%, при этом скорректированная прибыль превзошла ожидания аналитиков, а выручка их не оправдала.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $3,93 млрд, или $1 в расчете на акцию, против $4,25 млрд, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,21 на акцию с $1,13.

Выручка сократилась до $29,69 млрд с $30,41 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,12 на акцию при выручке в $30 млрд.

Выручка подразделения связи и платформ (Connectivity & Platforms, включает широкополосный интернет, беспроводную связь, и т.д.) в минувшем квартале снизилась на 0,7% и составила $20,25 млрд.

В сегменте Content & Experiences (СМИ, телеканалы, киностудии, парки развлечений и т.д.) выручка упала на 7,5% и достигла $10,06 млрд. В том числе доходы тематических парков рухнули на 10,6%, киностудий - на 27%.

Comcast США
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