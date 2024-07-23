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Британская телерадиовещательная корпорация BBC планирует уволить 500 сотрудников

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Британская телерадиовещательная корпорация BBC планирует сократить примерно 500 сотрудников в рамках программы по снижению расходов, пишет Financial Times со ссылкой на ежегодный отчет корпорации.

BBC получает доход от обязательного сбора в размере 169,5 фунта ($219) в год, который платят все британцы, имеющие дома телевизор. На конец прошлого года таких домохозяйств в стране было около 23,9 млн - на 500 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствует годовой отчет. За период с 2010 год годовые доходы упали на треть, или примерно на 1 млрд фунтов в год.

Самир Шах, ставший председателем правления BBC в этом году, предупредил, что сокращение доходов негативно сказывается на бюджете на производство контента.

Руководство корпорации, где работает почти 21,8 тыс. человек, пообещало "ускорить темпы изменений", включая увеличение инвестиций в цифровое вещание.

В годовом отчете BBC также отмечается, что самым высокооплачиваемым ведущим в корпорации остается Гари Линекер - известный в прошлом футболист, ведущий программу Match of the Day, он заработал за минувший год более 1,3 млн фунтов. При этом гендиректор BBC Тим Дэйви получил существенно меньше - 525 тыс. фунтов.

BBC
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