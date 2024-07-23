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Мажоритарий Совкомбанка сократил долю в рамках планов по увеличению free float

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мажоритарный акционер Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс" - и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями кредитной организации, говорится в ее сообщении.

Акции Совкомбанка в ходе ускоренного букбилдинга были приобретены как существующими акционерами, включая институциональных и розничных инвесторов, так и новыми инвесторами, в том числе клиентами банка.

В результате совокупная доля "Совко капитал партнерс", менеджмента банка и аффилированных с ними лиц, а также стратегических инвесторов и других акционеров, владеющих 5% и более акций банка, сократилась до менее 90% капитала кредитной организации, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Совко капитал партнерс" планирует продать часть акций кредитной организации для увеличения доли free float c 5% до 10%. Это необходимо, чтобы Совкомбанк остался в первом котировальном списке Мосбиржи, пояснил ранее журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

Основным акционером Совкомбанка является МКАО "Совко капитал партнерс" (владеет 85% акций), еще 10% принадлежит ряду суверенных фондов, 5% находится во free float, заявил ранее Оснос.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица ранее в рамках IPO банка приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Совко капитал партнерс
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