"Мегафон" зафиксировал объем размещения бондов в размере 10 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-002P-06 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 105 б.п., купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

Сбор заявок прошел 24 июля с 11:00 до 15:00. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 110 б.п., а объем размещения планировался в размере не более 10 млрд рублей.

Организаторами выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк и "Велес Капитал".

Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU). Московская биржа 23 июля зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-06-00822-J-002P и включила выпуск во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В середине июня "Мегафон" разместил два выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый со сроками обращения 2,5 и 2,8 года. Спред к ключевой ставке ЦБ по обеим эмиссиям установлен в размере 1,1% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 50 млрд рублей.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд рублей (рост на 11,4%), показатель OIBDA - 181,2 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль - 39,9 млрд рублей (рост на 43,2%).