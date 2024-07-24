Поиск

ООО "Русский краб" преобразовано в АО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ООО "Русский краб" (Приморский край) преобразовано в акционерное общество.

Как сообщает Банк России, 24 июля 2024 года принято решение о государственной регистрации выпуска акций АО "Русский краб".

В компании "Русский краб" подтвердили преобразование ООО в акционерное общество. "Любой успешный бизнес постоянно трансформируется по мере своего развития. Форма акционерного общества будет более комфортна для обеспечения развития компании и ее сотрудников, а также даст бизнесу больше гибкости по ряду направлений", - заявили "Интерфаксу" в компании.

ГК "Русский краб" - одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке по объему квот на добычу краба. Флот компании ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Продукция представлена в России, Китае, Южной Корее, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах.

В первом полугодии 2024 года компания добыла 9,5 тысячи тонн крабов, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего в этом году доступно для вылова 18 тысяч тонн крабов. В 2023 году вылов составил 11,7 тысячи тонн.

Владельцем компании является ООО "Ост Инвест Холдинг" (зарегистрировано в начале июня 2022 года). Оно принадлежит Евгению Орлову (0,01%) и компании "Эльбрус партнерс" (99,99%), которая также зарегистрированная в начале июня прошлого года. Она принадлежит Евгению Орлову (37,55%), Станиславу Аксенову (20%) и Савелию Карпухину (4,9%). Владельцем доли в 37,55% с апреля этого года является ООО "Солор", ранее этот пакет принадлежал Александру Сапожникову.

ООО "Ост Инвест Холдинг" также принадлежит 99,99% "Русской рыбопромышленной компании", занимающей первое место в России по добыче минтая.

Приморский край Русский краб ООО "Ост Инвест Холдинг"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ направила в ОПЕК график компенсации превышенной добычи нефти в рамках ОПЕК+

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Акции "Яндекса" прибавили более 10% на старте торгов на МосБирже

Акции "Яндекса" прибавили более 10% на старте торгов на МосБирже

Deutsche Bank получил квартальный убыток впервые за четыре года

Tesla во II кв. получила рекордную выручку, сократив чистую прибыль почти вдвое

Tesla во II кв. получила рекордную выручку, сократив чистую прибыль почти вдвое

Кадыров пообещал вмешаться в ситуацию вокруг сделки Wildberries и Russ

Кадыров пообещал вмешаться в ситуацию вокруг сделки Wildberries и Russ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });