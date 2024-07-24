ООО "Русский краб" преобразовано в АО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ООО "Русский краб" (Приморский край) преобразовано в акционерное общество.

Как сообщает Банк России, 24 июля 2024 года принято решение о государственной регистрации выпуска акций АО "Русский краб".

В компании "Русский краб" подтвердили преобразование ООО в акционерное общество. "Любой успешный бизнес постоянно трансформируется по мере своего развития. Форма акционерного общества будет более комфортна для обеспечения развития компании и ее сотрудников, а также даст бизнесу больше гибкости по ряду направлений", - заявили "Интерфаксу" в компании.

ГК "Русский краб" - одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке по объему квот на добычу краба. Флот компании ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Продукция представлена в России, Китае, Южной Корее, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах.

В первом полугодии 2024 года компания добыла 9,5 тысячи тонн крабов, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего в этом году доступно для вылова 18 тысяч тонн крабов. В 2023 году вылов составил 11,7 тысячи тонн.

Владельцем компании является ООО "Ост Инвест Холдинг" (зарегистрировано в начале июня 2022 года). Оно принадлежит Евгению Орлову (0,01%) и компании "Эльбрус партнерс" (99,99%), которая также зарегистрированная в начале июня прошлого года. Она принадлежит Евгению Орлову (37,55%), Станиславу Аксенову (20%) и Савелию Карпухину (4,9%). Владельцем доли в 37,55% с апреля этого года является ООО "Солор", ранее этот пакет принадлежал Александру Сапожникову.

ООО "Ост Инвест Холдинг" также принадлежит 99,99% "Русской рыбопромышленной компании", занимающей первое место в России по добыче минтая.