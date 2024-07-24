Производство СПГ в РФ в июне выросло на 6,4% до 2,5 млн т
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в июне 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 6,4% до 2,5 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.
Обычно летом на предприятиях газовой отрасли, и в том числе на заводах СПГ, проводится профилактическое обслуживание с остановкой оборудования. Так в середине июня на плановый ремонт остановлены обе линии СПГ-завода "Сахалин-2", сообщалось ранее.
В мае производство СПГ в России составляло 3 млн т.
За шесть месяцев 2024 года производство СПГ составило 17,3 млн тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.
Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|3
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|2,8
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,4
|1,9
|2,2
|8
|2,2
|2,5
|1,5
|2,4
|9
|2,7
|2,6
|2,5
|2,5
|10
|3,0
|3,0
|2,8
|2,4
|11
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|12
|3,2
|3,1
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|17,3
|32,9
|33,7
|30,1
|30,5