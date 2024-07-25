Европейские фондовые индексы в среду завершили торги снижением, французский CAC 400 потерял 1,1%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе на фоне слабой корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка снизился на 0,61%, до 512,3 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,17%, германский DAX - 0,92%, французский CAC 40 - 1,12%, итальянский FTSE MIB - 0,48%, испанский IBEX 35 - 0,02%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне снизился до минимальных за пять месяцев 50,1 пункта с 50,9 пункта в мае, показали опубликованные в среду данные.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в прошлом месяце опустился до 51,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, промышленный PMI уменьшился до 45,6 пункта с 45,8 пункта.

В Великобритании сводный PMI в июне вырос до 52,7 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. Индекс активности в промсекторе Британии поднялся до 51,8 пункта с 50,9 пункта, обновив двухлетний максимум.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду стали акции технологической компании ASM International, подешевевшие на 9,4%. Рентабельность операций ASM во втором квартале оказалась слабее ожиданий рынка.

Стоимость бумаг Deutsche Bank упала на 8,3%. Крупнейший банк Германии в апреле-июне зафиксировал чистый убыток впервые за четыре года из-за отчислений на возможные судебные издержки, связанные с купленным в 2010 году Postbank. Deutsche Bank также объявил, что вероятно, откажется от планировавшегося ранее обратного выкупа акций в этом году.

Акции французского банка BNP Paribas подешевели на 0,9%, несмотря на то, что его чистая прибыль и выручка в минувшем квартале оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация испанского Banco Santander подскочила на 3%. Банк увеличил чистую прибыль во втором квартале до рекордных 3,21 млрд евро, что превзошло консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков на уровне 3,16 млрд евро. Кроме того, Santander улучшил годовой прогноз выручки.

Бумаги итальянского UniCredit SpA, который также повысил прогноз выручки на текущий год, подорожали на 0,2%.

Стоимость акций французского производителя товаров класса люкс LVMH упала на 4,7% по итогам торгов. Чистая прибыль компании в первом полугодии упала на 14%, выручка уменьшилась на 1%.

Капитализация французского производителя алкоголя Remy Cointreau опустилась на 1,9%. Компания сократила выручку в первом финквартале на 15,7%.

Бумаги французской авиастроительной Dassault Aviation подорожали на 7,7% на сильной отчетности компании.

Цена акций Reckitt Benckiser уменьшилась на 0,1%. Производитель потребительских товаров объявил о намерении продать до конца следующего года портфель брендов бытовой химии, включая Air Wick, Mortein, Calgon и Cillit Bang, и сосредоточиться на товарах для здоровья и гигиены. Компания также рассмотрит "все стратегические варианты" для сегмента детского питания (Mead Johnson).

Рыночная стоимость Aston Martin Lagonda подскочила на 6,5%. Британский производитель спортивных автомобилей во втором квартале зафиксировал скорректированную прибыль выше ожиданий рынка и подтвердил годовой прогноз.