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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось больше, чем ожидалось

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., до 235 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 245 тыс., а не 243 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 238 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 235,5 тыс. с 235,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, уменьшилось до 1,851 млн по сравнению с пересмотренными 1,860 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,860 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,867 млн.

США
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