Биржевой оператор Nasdaq во II квартале неожиданно увеличил выручку на четверть

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Nasdaq Inc. увеличил выручку во втором квартале на 25%, при этом его чистая прибыль снизилась на 17%.

Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне составила $222 млн по сравнению с $267 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,38 с $0,54 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,69 на акцию, оказавшись выше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,64 на акцию.

Квартальная выручка Nasdaq увеличилась до $1,79 млрд с $1,43 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $1,13 млрд. Росту показателя способствовало приобретение IT-компании Adenza.

Выручка в сфере рыночных услуг повысилась на 18%, до $883 млн. Доход в сегменте бизнес-решений подскочил на 34%, до $901 млн.

Акции Nasdaq дорожают на 3,6% на предварительных торгах в четверг.