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Группа "Черкизово" увеличила объем размещения бондов до 7 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа "Черкизово" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001P-07 с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный диапазон спреда к ключевой ставке ЦБ – 130-135 б.п.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля с 11:00 до 15:00. В ходе сбора заявок книга была переподписана три раза. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, при открытии книги ориентир спреда составлял не более 160 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

"Эксперт РА" присвоило займу ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA(EXP).

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

Группа "Черкизово" входит в РФ в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее составе 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

Выручка по МСФО в 2023 году увеличилась на 23% до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA – до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль – более чем в два раза до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.

Черкизово
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