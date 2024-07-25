"Русал" зафиксировал объем размещения бондов с расчетами в рублях в размере $85 млн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК "Русал" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях с не менее $50 млн до $85 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 9,25% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.

Сбор заявок прошел 25 июля с 11:00 до 15:00. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых.

Организатор и агент по размещению – Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По займу предусмотрено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы – АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Первоначально "Русал" планировал провести сбор заявок на данный выпуск 10 июня, но перенес book building на июнь-июль. Тогда объем займа оценивался в размере $100 млн, ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,25% годовых.

Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях в конце мая стал "НОВАТЭК", которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом в начале июня анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" и "Полюс". "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона - 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона - 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК "Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов, выпуск биржевых бондов на 30 млрд рублей и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.