Рынок акций РФ в четверг просел к 3040п по индексу МосБиржи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и слабости нефти (Brent опустилась ниже $82 за баррель); индекс МосБиржи просел в район 3040 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали в снижении акции ПАО "Полюс" (-2,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3041,37 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1121,76 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составил 85,41 руб. (-1,14 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%), "РусГидро" (-1,3%), Solidcore (-1,1%), "Северстали" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "ММК" (-0,4%, до 53,3 рубля), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания.

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии составила 20 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее.

Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии выросла на 7,9%, до 328,5 млрд руб., при этом консенсус-прогноз аналитиков составлял 327,5 млрд руб.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%), акции "Аэрофлота" (+1,7%), "НЛМК" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг умеренно просел. Рубль укрепился еще сильнее, а цены на нефть и другие сырьевые товары фронтально опускались вниз. Учитывая столь неблагоприятное сочетание, нисходящая коррекция рынка акций оказалась весьма сдержанной.

Внешние настроения оставались преимущественно негативными. Июльский индекс делового климата (IFO) Германии составил 87 пунктов (ниже ожидавшихся 88,9 пункта), ВВП США во II квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год, что значительно сильнее прогнозных 2%. В конце недели ключевым событием на российском рынке будет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оперативные данные Росстата указывают на замедление инфляции, это позволяет ожидать менее жесткого решения регулятора.

"Наш прогноз - подъем ставки на 100 б.п., до 17% годовых. Ужесточение ДКП в целом уже заложено в котировках акций", - считает эксперт.

"Юнипро" в пятницу раскроет финансовые результаты по РСБУ за II квартал, в США будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за июнь. В фокусе внимания в пятницу, помимо заседания ЦБ РФ, будут цены на нефть и курс рубля, приближение выходных может сдерживать торговую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 июля - 3000-3100 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ еще с середины мая находится под давлением ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Дополнительное снижение цен на акции могло бы произойти, если бы Банк России повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидал рынок (более чем на 200 б.п.). В то же время до конца года можно ожидать роста котировок, подобного тому, который наблюдался после предыдущих эпизодов повышения ключевой ставки ЦБ (в сентябре и декабре 2023 года). В условиях высоких процентных ставок более благополучно себя будут чувствовать компании с более низкой долговой нагрузкой. Также сохраняется позитивный взгляд на акции компаний IT-сектора, отмечает эксперт.

Повышение ставки ЦБ уже заложено в текущие котировки акций. В пятницу инвесторы будут реагировать на риторику регулятора в отношении будущей монетарной политики, чтобы определить, насколько она ужесточилась и насколько долго продолжится тренд на повышение ставки, полагает Федосов.

На нефтяном рынке снижение цен Brent сохранилось на фоне ухудшения настроений в отношении роста экономики Китая - одного из ключевых импортеров нефти. Вышедшие макроэкономические данные в США оказали неоднозначное влияние на динамику нефтяных цен. С одной стороны, ВВП США во II квартале вырос на 2,8%, против прогноза роста на 2%, с другой - по предварительным данным во II квартале вырос до 2,9% базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, отражающий потребительскую инфляцию. В случае, если в пятницу подтвердится рост показателя, это может повлиять на решение ФРС США сдвинуть снижение ставки с сентябрьского заседание на более поздний срок, считает Федосов.

Зарубежные рынки акций

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC40 просели на 0,5-0,8%, FTSE подрос на 0,7%) и наметился отскок в США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,04-0,8%).

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены отскочили вверх после снижения днем.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $81,90 за баррель (+0,2% и +0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $78,06 за баррель (+0,6% и +0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли расписки Qiwi (+10,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,9%), банка "Санкт-Петербург" (+4,5% и +8,6% "префы"), SFI (+4%), "Башнефти" (+3,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,6% и +3,5% "префы").

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-5,9%), ПАО "Диод" (-4%), ПАО "Евротранс" (-3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-2,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-2,6%), "Группы ЛСР" (-2,3%), расписки "Эталона" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,4 млрд рублей (из них 6,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,04 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,83 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").