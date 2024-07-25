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МТС разместила бонды на 17 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" завершило размещение 4-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 17 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд до 17 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,3% годовых (ставка 1-го купона - 17,3% годовых), купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступила ИФК "Солид".

Рейтинговые агентства АКРА, "Эксперт РА" и НКР присвоили выпуску рейтинги AAA(RU), ruAAA и AAA.ru соответственно.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 267 млрд рублей. 2 августа компании предстоит погасить один из выпусков на 20 млрд рублей.

МТС
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