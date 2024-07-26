Поиск

Центробанк сохранил прогноз цены Brent в 2024 году на уровне $85/барр.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу). Об этом говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России.

В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр. (как в апреле).

На 2026 год ЦБ повысил прогноз цены этой марки до $75/барр. с апрельских $70.

В июльском прогнозе Банк России расширил диапазон планирования до 2027 года. Прогноз по цене Brent в 2027-м составляет $70/барр.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2024 года предполагает Brent в 2024 году на уровне $79,5/барр., в 2025 году – $75,1/барр., в 2026 году – $72/барр., в 2027 году – $71,2/барр.

ЦБ РФ Банк России Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

РСХБ ждет роста потребления мороженого в России в 2024 году на 13% из-за жары

Mercedes-Benz во II квартале сократил чистую прибыль на 16% и выручку на 4%

Mercedes-Benz во II квартале сократил чистую прибыль на 16% и выручку на 4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });