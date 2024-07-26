Центробанк сохранил прогноз цены Brent в 2024 году на уровне $85/барр.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу). Об этом говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России.

В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр. (как в апреле).

На 2026 год ЦБ повысил прогноз цены этой марки до $75/барр. с апрельских $70.

В июльском прогнозе Банк России расширил диапазон планирования до 2027 года. Прогноз по цене Brent в 2027-м составляет $70/барр.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2024 года предполагает Brent в 2024 году на уровне $79,5/барр., в 2025 году – $75,1/барр., в 2026 году – $72/барр., в 2027 году – $71,2/барр.