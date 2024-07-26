Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 3000 п. по индексу МосБиржи

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился после решения Банка России повысить ключевую ставку на 2 п.п. и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов, к уровню недельной давности, во главе с бумагами АФК "Система" (-7,3%). Дополнительное давление оказала подешевевшая нефть (Brent опустилась к $80,7 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подросли.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2993,23 пункта (-1,6%, минимум сессии - 2972,53 пункта), индекс РТС - 1102,01 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составил 85,565 руб. (+15,5 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,5%, индекс РТС вырос на 2,4% на фоне снижения официального курса доллара на 2,31 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Мечела" (-5,3%), ОК "Русал" (-5,1%), "Аэрофлота" (-4,3%), "АЛРОСА" (-3,6%), расписки OZON (-3,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -1,9% "префы"), "МТС" (-3%), ВТБ (-2,9%), "Газпром нефти" (-2,6%), "ТКС Холдинг" (-2,6%), "Норникеля" (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "НЛМК" (-1,8%), "Татнефти" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "РусГидро" (-0,9%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%).

Подорожали акции Московской биржи (+1,9%), "Магнита" (+0,5%).

Ключевая ставка ЦБ РФ

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых.

ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 16,9-17,4% с 15,0-16,0%, повысил прогноз по инфляции на текущий год до 6,5-7,0% с 4,3-4,8% и сохранил жесткий сигнал по ДКП в своем заявлении: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке ЦБ РФ, для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение ДКП, а для возвращения ее к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России повысил прогноз по средней ставке в 2025 году до 14-16% с 10-12%, в 2026 году - до 10-11% с 6-7% годовых.

Банк России в своем новом прогнозе по ключевой ставке не предполагает, что в текущем году она будет снижаться, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Также глава регулятора отметила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии 2024 года был максимальным за последние 16 лет, с периода кризиса 2008 года. Это показывает текущие риски в случае дальнейшего усиления перегрева, поэтому ДКП ЦБ направлена на то, чтобы разрыв выпуска сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста, добавила Набиуллина.

Комментарии аналитиков

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, риторика ЦБ РФ в пресс-релизе, изменения в макропрогнозе и комментарии руководства регулятора на пресс-конференции позволяют судить о серьезно возросшей вероятности повышения ключевой ставки до 20% в текущем году. В качестве "позитивного" сценария до конца 2024 года теперь можно рассматривать лишь вариант сохранения ставки на уровне 18%. В то же время, если регулятор и повысит еще раз ставку в текущем году, то сделает это в октябре - на очередном опорном заседании, полагает эксперт.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, само повышение ставки ЦБ РФ сюрпризом для рынка не стало - регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом. А вот то, что ЦБ РФ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой ставки на 2024-й и последующие годы, оказало на акции давление.

Помимо этого, фиксацию прибыли провоцировала рыночная конъюнктура - нефть торговалась в "минусе", а рубль демонстрировал силу на пике поддержки со стороны налогового периода. Внешний фон немного улучшился. Китайские индексы отскочили после спада, на европейских биржах также доминировали покупатели, в "плюсе" начался торговый день и на американских площадках. На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над круглой отметкой 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода. В понедельник "Норникель" опубликует производственные результаты за II квартал. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 июля - 2985-3085 пунктов, считает Бахтин.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", ключевая ставка ЦБ РФ, возможно, достигла плато, несмотря на жесткую риторику регулятора. В таком случае рынок акций в перспективе 6-12 месяцев может восстановиться до годовых максимумов по индексу МосБиржи. Опережающую динамику могут показать акции финансового и технологического секторов.

Рынок акций обычно позитивно реагирует на плато по ключевой ставке, так было в 2009 и 2014 годах, когда индекс МосБиржи через 6 месяцев после плато по ставке повысился соответственно на 28% и 13%, а через 12 месяцев - на 54% и 18%. Исключением стал 2022 год, когда индекс показал снижение на 17% и 8% соответственно, напомнили аналитики.

"Мы полагаем, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики находится на поздней стадии, если даже повышение ставки в июле не окажется последним в цикле. В этом контексте интерес представляют акции отдельных эмитентов, которые могут выиграть от повышения процентных ставок в экономике и/или способны поддерживать высокие темпы роста вне зависимости от уровня процентных ставок в экономике. К таким бумагам можно отнести МТС-банк, Ozon, "Ренессанс страхование", "Мосбиржу" и "Ростелеком"", - отмечают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, ЦБ РФ по-прежнему ориентирует рынок на длительный период жестких денежно-кредитных условий, при этом существенно увеличил оценку его продолжительности. Наиболее важным представляется то, что Банк России четко обозначил готовность повышать ключевую ставку и на следующих заседаниях. Сохранение ключевой ставки на уровне 18% минимум до конца 2024 года - это наиболее оптимистичный вариант действий, который возможен в том случае, если инфляция составит 6,5% в 2024 году. С учетом высокой волатильности в динамике цен более вероятным представляется уровень инфляции в 7% или выше, полагает аналитик.

С учетом изменений в риторике Банка России, предполагающих высокую вероятность дополнительных повышений ключевой ставки при инфляции около 7% в 2024 году, нельзя исключать, что в сентябре ключевая ставка будет повышена до 20%. До сентябрьского заседания динамика инфляции, кредитования и реального сектора вряд ли сможет продемонстрировать признаки устойчивого замедления, считает Ващелюк.

"Вопрос о снижении ключевой ставки может вернуться в повестку Банка России в конце 2024 года или в первом квартале 2025 года. Смягчение денежно-кредитной политики ожидаем в феврале-марте 2025 года. Ориентир по ключевой ставке на конец 2025 года оставляем неизменным на уровне 13% годовых", - заключила представитель УК "Первая".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, "пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты", - считает эксперт.

"Большое влияние на рынки окажет именно риторика ЦБ - его прогноз по инфляции на текущий год и увеличение среднегодовой ставки на следующий год. "Ястребиный" сигнал от ЦБ может привести к формированию еще одной волны снижения, которая вполне может увести индекс МосБиржи в район 2500-2600 пунктов. Если посмотреть на дневной график индикатора, то видно, что с конца мая все попытки выкупить просадку неизбежно заканчивались мощными распродажами. Так может произойти и в этот раз", - полагает Антонов.

Зарубежные рынки акций

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,7-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 1,1-1,7% во главе с Dow).

Расходы населения США в июне 2024 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66,4 пункта с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса до 66 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены снижаются, завершая в "минусе" третью неделю подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $80,74 за баррель (-2% и +0,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,77 за баррель (-1,9% и +0,9% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI подешевели более чем на 2%.

Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае в условиях ослабления роста экономики страны. Потребление дизельного топлива в КНР во втором полугодии 2024 года может сократиться на 5,6% в годовом выражении после уменьшения на 4,2% в первом полугодии, прогнозируют эксперты Mysteel OilChem, мнение которых приводит Bloomberg.

В целом потребление нефтепродуктов в Китае во второй половине этого года может снизиться на 3,8%, отмечают в China Petrochem со ссылкой на прогнозы China Petroleum Planning and Engineering Institute.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-6,3%), "М.Видео" (-5,6%), ПАО "Таттелеком" (-5,4%), "Мостотреста" (-5%), расписки ЦИАН (-4,9%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,8%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,7%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,5%) в январе-июне 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,9 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8% - до 29 млрд рублей.

ПАО "Россети Волга" (-2,2%) в первом полугодии 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,428 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-1,3%) в I полугодии 2024 г. увеличило производство электроэнергии на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,54 млрд кВт.ч.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-0,2%) по РСБУ в I полугодии 2024 г. выросла на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,79 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 65,5 млрд руб. (+6,8%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+7,1%), расписки Qiwi (+6%), бумаги "ТГК-14" (+3,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,9% и +15,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,3 млрд рублей (из них 22,953 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").