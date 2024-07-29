"Башнефть" в пятый раз за июль повысила цены на АЗС в Башкирии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Башнефть" с 27 июля вновь повысила розничные цены на бензин в Башкирии, сообщило ООО "Башнефть-Розница".

Так, литр ATUM-95 и Аи-95 подорожал на 5 копеек до, соответственно, 55,95 рубля и 54,9 рубля (на водной заправке – для водного транспорта – в Нуримановском районе республики подорожал до 59,9 рубля).

Цена за литр ATUM-92 и Аи-92 выросла на 15 копеек, до 52,5 рубля и 51,4 рубля соответственно (56,4 рубля).

Цена высокооктанового Аи-100 увеличилась на 1 рубль, до 70,25 рубля. Стоимость литра дизельного топлива не изменилась (63,45 рубля).

Это девятое повышение цен на топливо на заправках НК за лето текущего года и уже пятое в июле. За июнь топливо дорожало в целом от 80 копеек (ДТ) до 1,4 рубля (Аи-100).

Впервые в этом году цены на АЗС НК выросли 6 апреля. Цена одного литра бензина ATUM-95, Аи-95 и ДТ была увеличена на 30 копеек. В середине апреля компания вновь повысила розничные цены на некоторые виды бензинов и дизельное топливо. В конце мая цены на бензин и ДТ на АЗС "Башнефти" выросли на 20 копеек за литр, дизтопливо - на 10 копеек.

В 2023 году бензин на АЗС "Башнефти" дорожал в Башкирии 18 раз (на 6-27%), дизтопливо - 11 раз (на 7%). Стоимость литра Аи-92 за год выросла на 2,65 рубля, ATUM-92 - на 3,15 рубля, ATUM-95 - на 3,65 рубля, Аи-100 - на 6,3 рубля. Цены на ДТ увеличились на 4,2 рубля.

По данным "Башнефти", ее розничная сеть насчитывает 540 заправочных станций (в том числе одну водную заправочную станцию и три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)), расположенных в 14 регионах России.