В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко с главой "Роснефти"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июля поговорил по телефону с председателем правления и главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Сегодня утром Первому позвонил Игорь Сечин - глава компании "Роснефть", - говорится в сообщении.

"Главная тема разговора - перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией", - добавили там.

Подробности пока не приводятся.