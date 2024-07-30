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ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,3%, лучше прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом, по данным Trading Economics.

В первом квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,5% в годовом выражении.

ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции - увеличился на 0,3%, Италии - на 0,2%, Испании - на 0,8%.

Экономика Евросоюза в апреле-июне выросла на 0,3% в поквартальном и на 0,7% в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 августа.

Европейский союз еврозона
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