Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) во II квартале 2024 года снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 929 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Из-за высоких цен на золото спрос на ювелирные украшения упал на 19%, до 391 тонны, соответственно сократился и спрос на золото со стороны ювелирной отрасли - на 17%, до 411 тонн. Частично спад на ювелирном рынке был компенсирован ростом спроса на золото в других отраслях. В частности, в технологическом секторе потребление выросло на 11%, до 81 тонны, за счет использования золота в электронике, прежде всего в чипах для набирающего популярность направления ИИ. Центробанки, стараясь защитить и диверсифицировать свои портфели, увеличили закупки золота на 6%, до 183 тонн.
Предложение на рынке золота выросло на 4%, до 1 258 тонн. В том числе добыча оказалась рекордной для второго квартала - 929 тонн.
Излишек предложения, 329 тонн, абсорбировал рынок OTC, его доля в квартальных закупках оказалась достаточно существенной. Вместе со спросом со стороны центробанков OTC-рынок стал драйвером роста цен на золото.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|II кв. 2024
|II кв. 2023
|Динамика
|СПРОС
|929,0
|993,1
|-6%
|Ювелирные украшения
|410,6
|494,1
|-17%
|Технологические нужды
|81,1
|72,8
|11%
|Инвестиции
|253,9
|252,6
|1%
|- монеты и слитки
|261,0
|273,7
|-5%
|- отток из ETF и схожих инструментов
|(7,2)
|(21,1)
|отток снизился на 66%
|Центробанки
|183,4
|173,6
|6%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 258,2
|1 207,9
|4%
|Добыча
|929,1
|899,7
|3%
|Хедж (дехеджинг)
|(6,3)
|(15,7)
|дехеджинг снизился на 60%
|Вторичное золото
|335,4
|324,0
|4%