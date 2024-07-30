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Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) во II квартале 2024 года снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 929 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Из-за высоких цен на золото спрос на ювелирные украшения упал на 19%, до 391 тонны, соответственно сократился и спрос на золото со стороны ювелирной отрасли - на 17%, до 411 тонн. Частично спад на ювелирном рынке был компенсирован ростом спроса на золото в других отраслях. В частности, в технологическом секторе потребление выросло на 11%, до 81 тонны, за счет использования золота в электронике, прежде всего в чипах для набирающего популярность направления ИИ. Центробанки, стараясь защитить и диверсифицировать свои портфели, увеличили закупки золота на 6%, до 183 тонн.

Предложение на рынке золота выросло на 4%, до 1 258 тонн. В том числе добыча оказалась рекордной для второго квартала - 929 тонн.

Излишек предложения, 329 тонн, абсорбировал рынок OTC, его доля в квартальных закупках оказалась достаточно существенной. Вместе со спросом со стороны центробанков OTC-рынок стал драйвером роста цен на золото.

Спрос и предложение на рынке золота, т:

Показатель II кв. 2024 II кв. 2023 Динамика
СПРОС 929,0 993,1 -6%
Ювелирные украшения 410,6 494,1 -17%
Технологические нужды 81,1 72,8 11%
Инвестиции 253,9 252,6 1%
- монеты и слитки 261,0 273,7 -5%
- отток из ETF и схожих инструментов (7,2) (21,1) отток снизился на 66%
Центробанки 183,4 173,6 6%
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 258,2 1 207,9 4%
Добыча 929,1 899,7 3%
Хедж (дехеджинг) (6,3) (15,7) дехеджинг снизился на 60%
Вторичное золото 335,4 324,0 4%

World Gold Council WGC
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