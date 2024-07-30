Procter & Gamble сократила чистую прибыль в IV финквартале на 7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, зафиксировала 7%-е снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале при незначительном изменении выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила $3,14 млрд, или $1,27 на акцию, по сравнению с $3,38 млрд, или $1,37 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,4 на акцию с $1,37 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,37 на акцию.

Квартальная выручка P&G уменьшилась до $20,53 млрд с $20,55 млрд в четвертом квартале предыдущего фингода. Эксперты в среднем ожидали, что этот показатель составит $20,72 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в минувшем квартале составил 2%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в апреле-июне уменьшились на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, товаров для здоровья - увеличились на 3%.

В категории товаров для детей и личной гигиены показатель снизился на 3%, в категориях товаров для домашних животных и хозяйственных товаров выручка осталась на уровне четвертого квартала прошлого фингода.

По итогам всего фингода чистая прибыль P&G увеличилась на 2%, до $14,88 млрд, или $6,02 в расчете на акцию. Скорректированная прибыль повысилась на 12%, до $6,59 на акцию, выручка - на 2%, до $84 млрд.

Согласно прогнозу компании, в текущем фингоду ее скорректированная прибыль составит $6,91-7,05 на акцию (консенсус-прогноз рынка - $6,97 на акцию).

P&G ожидает повышения выручки в этом фингоду на 2-4% и прогнозирует органический рост на 3-5%.

Акции компании теряют в цене 3,5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 16%.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок - Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.