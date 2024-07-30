Merck во II квартале увеличила выручку на 7%, улучшила годовой прогноз

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. завершила второй квартал 2024 года со значительной чистой прибылью и увеличила выручку сильнее ожиданий рынка, а также улучшила годовой прогноз для выручки.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $5,46 млрд, или $2,14 в расчете на акцию, против убытка в размере $5,98 млрд, или $2,35 на акцию, полученного за аналогичный период прошлого года. Год назад показатель включал в себя существенное списание в связи с покупкой Prometheus Biosciences.

Скорректированная прибыль составила $2,28 на акцию.

Выручка выросла на 7% - до $16,11 млрд.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $2,15 на акцию при выручке в $15,84 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения Merck в минувшем квартале увеличилась на 11% - до $14,41 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 16% и достигла $7,3 млрд.

Руководство Merck улучшило прогноз выручки на текущий год до $63,4-64,4 млрд с $63,1-64,3 млрд, но ухудшило прогноз для скорректированной прибыли до $7,94-8,04 на акцию с $8,53-8,65 на акцию.

С начала 2024 года капитализация Merck увеличилась на 17,2% (до $323,6 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,5%.