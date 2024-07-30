Ликвидирован обанкротившийся 11 лет назад Волго-Камский банк

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Волго-Камский банк (Самара), из-за дефицита ликвидности лишившийся в ноябре 2013 года лицензии и впоследствии обанкротившийся, ликвидирован.

Соответствующие изменения в отношении одноименного ОАО внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2024 года на основании определения арбитражного суда от 3 июня 2024 года о завершении конкурсного производства в кредитной организации.

Согласно материалам суда, по состоянию на 7 марта 2024 года на расчеты с кредиторами первой очереди банка, чьи требования включены в реестр, направлены денежные средства в размере 1 млрд 191,039 млн рублей, что составляет 33,29% суммы установленных требований указанных кредиторов.

В отношении контролировавших банк лиц было возбуждено 9 исполнительных производств на общую сумму 9 млрд 130,122 млн рублей, наложены аресты на принадлежащее им имущество.

Восемь исполнительных производств на сумму 6 млрд 958,896 млн рублей были окончены с признанием контролировавших банк лиц банкротами, права требования к ним переданы в качестве отступного кредиторам банка, в том числе по исполнительному производству в отношении Владимира Чекмарева (президент банка с 2009 по 2013 годы - ИФ) – на сумму 2 млрд 171,226 млн рублей.

Ленинский районный суд Самары 14 декабря 2018 года признал бывшего первого вице-президента банка Олега Назарова виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В 2020 году по фактам хищения в банке были возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позже уголовное дело в отношении одного из руководителей банка было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Волго-Камский банк лишился лицензии в ноябре 2013 года из-за дефицита ликвидности. 9 декабря 2013 года самарский арбитражный суд признал кредитное учреждение банкротом.

По данным Агентства по страхованию вкладов, активы банка на момент банкротства составляли 3,08 млрд рублей, обязательства - 6,773 млрд рублей.