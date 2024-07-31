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Промышленный PMI в Китае в июле снизился, но превысил прогноз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Китае в июле 2024 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали спада до 49,3 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

Подындекс новых заказов в этом месяце опустился до 49,3 пункта с 49,5 пункта в июне. Индикатор занятости повысился до 48,3 пункта с 48,1 пункта, экспортных продаж - до 48,5 пункта с 48,3 пункта.

Показатель, отражающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в июле снизился до 53,1 пункта против максимальных с марта 54,4 пункта месяцем ранее.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в уходящем месяце снизился до 50,2 пункта с 50,5 пункта в июне. Индекс превышает 50 пунктов уже девятнадцать месяцев подряд, но нынешний уровень является минимальным с ноября.

Индикатор оптимизма в этих секторах уменьшился до 56,1 пункта с 57,2 пункта в июне.

Сводный PMI в июле уменьшился до 50,2 пункта (минимум с декабря 2022 года) по сравнению с 50,5 пункта в предыдущий месяц.

PMI Китай ГСУ КНР ГСУ
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