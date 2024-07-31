"Роснефть" в 2023 году проиндексировала зарплату работников на 5,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Индексация заработных плат работников "Роснефти" в 2023 году составила 5,5%, говорится в отчете об устойчивом развитии компании.

В 2022 году зарплата сотрудников была проиндексирована на 4%.

Неотъемлемой частью системы мотивации и вознаграждения менеджмента НК является выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые ежегодно пересматриваются и обновляются руководителями компании и дочерних предприятий и утверждаются органами управления "Роснефти", сообщается в документе. Система КПЭ включает показатели в области устойчивого развития, в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. В КПЭ на разных уровнях управления включены показатели, направленные на недопущение смертельного травматизма, снижение производственного травматизма и аварийности на оборудовании, в том числе с экологическими последствиями. Также вознаграждение менеджмента зависит от снижения объемов выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности ликвидации нефтесодержащих отходов и загрязненных земель "исторического наследия и от текущей деятельности, сохранения биоразнообразия, развития портфеля инновационных проектов, кадрового потенциала и социальных программ", уточняет компания.