Паромы линии Усть-Луга – Балтийск в июле снизили грузопоток на 2% относительно июня

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Паромы линии Усть-Луга - Балтийск по итогам июля перевезли в общей сложности чуть более 125 тыс. тонн грузов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" - оператора линии.

"На лини Калининградского морского транзита в июле работали 4 парома. Железнодорожные "Амбал", "Маршал Рокоссовский" "Генерал Черняховский", а также автомобильный "Антей". Туда и обратно суммарно паромы перевезли более 125,300 тыс. тонн грузов, что на 1,7% меньше чем по итогам июня", - сказали в пресс-службе.

При этом всего перевезено 2,418 тыс. вагонов и 2,401 тыс. единиц накатной техники, что практически соответствует показателям прошлого месяца. Основную номенклатуру грузов как обычно составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания.

"Также в июле на другой грузовой линии Санкт-Петербург - Калининград работал универсальный сухогруз "Спарта II", принадлежащий "Оборонлогистике". Он перевез свыше 10 тыс. тонн грузов, что больше, чем в прошлом месяце, в том числе его грузами стали контейнеры - 504 единиц или 7, 350 тыс. тонн, накатная техника - 127 единиц или 3,080 тыс. тонн и генеральные грузы в объеме 39 тонн", - отметили в компании.

Паром "Балтийск", который ранее также работал на линии Усть-Луга - Балтийск, продолжает находиться на ремонте.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На конец июля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали порядка 30 судов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.