Поставщик "КАМАЗа" ввел в Татарстане автоматизированное производство автокомпонентов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Татарстанский производитель автокомпонентов НПО "Ростар" запустило в Набережных Челнах (Татарстан) автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску комплектующих для производителей грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей – различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор", - говорится в пресс-релизе.

Основными заказчиками выступают "КАМАЗ" с дочерним "НефАЗом", "Урал" и АМТ Н.В.

Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. Они были частично профинансированы за счет льготных кредитов от ФРП и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстан по программе развития отечественных производств комплектующих.

По оценкам группы компаний "Ростар", доля импортных автокомпонентов подвески и рулевого управления на российском рынке в сегменте грузового транспорта составляет порядка около 80%. Холдинг планирует увеличить свою долю в этом сегменте рынка с 14% до 20%, говорится в пресс-релизе.

Группа компаний "Ростар" занимается выпуском автокомпонентов для грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники иностранного и отечественного производства, говорится на сайте холдинга. Основные направления деятельности – разработка и производство деталей подвески, рулевого управления, изделий из полимерных материалов для большегрузных автомобилей. Дилерская сеть "Ростара" в РФ и СНГ насчитывает более 280 торговых точек.