Поиск

Поставщик "КАМАЗа" ввел в Татарстане автоматизированное производство автокомпонентов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Татарстанский производитель автокомпонентов НПО "Ростар" запустило в Набережных Челнах (Татарстан) автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску комплектующих для производителей грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей – различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор", - говорится в пресс-релизе.

Основными заказчиками выступают "КАМАЗ" с дочерним "НефАЗом", "Урал" и АМТ Н.В.

Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей. Они были частично профинансированы за счет льготных кредитов от ФРП и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстан по программе развития отечественных производств комплектующих.

По оценкам группы компаний "Ростар", доля импортных автокомпонентов подвески и рулевого управления на российском рынке в сегменте грузового транспорта составляет порядка около 80%. Холдинг планирует увеличить свою долю в этом сегменте рынка с 14% до 20%, говорится в пресс-релизе.

Группа компаний "Ростар" занимается выпуском автокомпонентов для грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники иностранного и отечественного производства, говорится на сайте холдинга. Основные направления деятельности – разработка и производство деталей подвески, рулевого управления, изделий из полимерных материалов для большегрузных автомобилей. Дилерская сеть "Ростара" в РФ и СНГ насчитывает более 280 торговых точек.

НПО "Ростар" КАМАЗ НефАЗ Урал Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Ак Барс" восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Нефть Brent подорожала до $81,55 за баррель

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Зарплаты в РФ в мае выросли на 8,8% в реальном выражении

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

СПБ биржа будет участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой

СПБ биржа будет участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });