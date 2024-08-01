Объем лесозаготовки в РФ в I полугодии вырос на 2,1% до 91,5 млн куб. м

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Объем лесозаготовки в РФ в январе-июне 2024 года вырос на 2,1% в годовом сравнении, составив 91,518 млн куб. м (в первом полугодии 2023 года - 89,615 млн куб. м), сообщили "Интерфаксу" в Рослесхозе.

Наибольший рост наблюдался в Сибирском федеральном округе, лидере по объему лесозаготовки в РФ: показатель увеличился на 7,3% – до 29,853 млн куб. м с 27,823 млн куб. м годом ранее. В том числе, в Иркутской области было заготовлено 14,219 млн куб. м (рост на 15,8%).

Занимающий второе место Северо-Западный федеральный округ в январе-июне 2024 года незначительно (на 0,9%) сократил объем лесозаготовки, до 24,193 млн куб. м с 24,422 млн куб. м. При этом в Вологодской области заготовка выросла на 9,7%, составив 7,146 млн куб. м.

Приволжский федеральный округ также снизил лесозаготовку в первом полугодии 2024 года – на 0,6% до 13,178 млн куб. м с 13,256 млн куб. м. По данным Рослесхоза, в Кировской области заготовка при этом выросла на 5,2%, составив 4,114 млн куб. м.

В Центральном федеральном округе лесозаготовка за первые шесть месяцев 2024 года увеличилась на 3,2% – до 10,454 млн куб. м с 10,128 млн куб. м. В том числе в Тверской области было заготовлено 2,437 млн куб. м, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

В регионах Дальневосточного федерального округа заготовка сократилась на 4% и составила 7,082 млн куб. м против 7,377 млн куб. м в январе-июне 2023 года. В Уральском федеральном округе было заготовлено 6,614 млн куб. м, или на 2,4% больше, чем годом ранее (6,460 млн куб. м). Южный федеральный округ заготовил 120,6 тыс. куб. м леса против 118 млн. куб. м (рост на 2,2%).

Объем лесозаготовки в 2023 года в РФ составил 188 млн куб. м. против 194,6 млн куб. м годом ранее.