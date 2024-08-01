Индексы МосБиржи и РТС завершили торги разнонаправленно

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, демонстрировавший большую часть торгов умеренный рост blue chips вместе с внешними площадками благодаря сигналам Федрезерва США о вероятном смягчении монетарной политики в сентябре, вечером растерял почти все завоевания из-за просевшей нефти (цена Brent откатилась к $80,5 за баррель).

Индекс МосБиржи отступил к 2935 пунктам, индекс РТС подрос к 1080 пунктам на фоне укрепления рубля. Лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+2,3%) на фоне подъема золота и бумаги АФК "Система" (+1,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2935,69 пункта (максимум сессии - 2966,66 пункта), индекс РТС вырос на 0,1% до 1078,07 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 августа, составил 85,7833 рубля (-32,58 копейки).

Рост ВВП России в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе. Во II квартале 2024 года экономика РФ выросла на 4,0% после 5,4% в I квартале этого года. За первое полугодие 2024 года министерство оценило рост ВВП в 4,7%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП в 2024 году находится на уровне 3,3%, в 2025 году - 1,9%.

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