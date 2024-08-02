Уолл-стрит упала на слабых статданных, корпоративных отчетностях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и решения ведущих центробанков мира, а также отчетности крупных компаний.

Торговый день был отмечен высокой волатильностью - в частности, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением на 2,3%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года.

Производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцать одного и уже четвертый месяц подряд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.

В четверг Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, тогда как участники рынка оценивали вероятность такого шага примерно в 60% непосредственно перед заседанием.

Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за её сохранение на прежнем уровне.

Федрезерв днем ранее сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что также совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

"Существует сценарий, при котором снижение ставки будет рассматриваться как негативный фактор для акций, и это случится, если снижение будет сопровождаться выражением опасений Федрезерва по поводу экономики, - сказал Джордж Болл из Sanders Morris. - Это не слишком вероятный сценарий, но и не невозможный".

Акции Meta выросли на 4,8% на новости, что компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 22%.

Тем временем цена бумаг Qualcomm Inc. опустилась на 9,4%, хотя эта компания - один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи - увеличил прибыль и выручку в минувшем финквартале.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay также нарастил основные финансовые показатели в апреле-июне, и капитализация компании увеличилась на 1,1%.

Рыночная стоимость Moderna Inc. упала на 21% после того, как эта американская биотехнологическая компания отчиталась о падении выручки почти на 30% во втором квартале.

Цена бумаг Spirit Airlines опустилась на 8,1%. Авиакомпания во втором квартале зафиксировала более крупный скорректированный убыток, чем ожидалось, при снижении выручки на 10,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,21% и составил 40347,97 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Boeing Co. и Intel Corp. , подешевевшие на 6,5% и на 5,5% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,37% - до 5446,68 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,3% и составил 17194,15 пункта.