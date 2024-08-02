Золото подорожало до рекорда, превысило $2500 за унцию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут в пятницу и достигли нового исторического максимума благодаря спросу инвесторов на защитные активы, пишет MarketWatch.

Котировки фьючерсов на золото на бирже Comex растут на 1% и торгуются на уровне $2506,2 за тройскую унцию.

"Для золота дует попутный ветер, - сказал глава отдела исследований в Pepperstone Крис Уэстон. - Ожидания смягчения со стороны Федрезерва достигли такого уровня, что разговоры идут уже про необходимость более резкого снижения ставки в сентябре".

По его мнению, рост напряженности на Ближнем Востоке делает золото самым популярным активом для хеджирования рисков. Также дополнительным фактором, способным повысить спрос на драгметалл, является снижение пошлин на импорт золота в Индию.