Чистая прибыль "Займера" по РСБУ во II квартале сократилась в 2,5 раза до 750 млн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания (МФК) "Займер" сократила чистую прибыль во втором квартале 2024 года по РСБУ в 2,5 раза до 743 млн рублей против 1,8 млрд рублей за II квартал 2023 года, говорится в отчетности МФК.

Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года снизилась в 2,2 раза до 1,6 млрд рублей против 3,6 млрд рублей в I полугодии 2023г.

Чистые процентные доходы во II квартале снизились на 7% до 4,8 млрд рублей против 5,2 млрд рублей во II квартале прошлого года.

Расходы на резервы во II квартале снизились на 11% до 1,8 млрд рублей против 2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за вычетом резервов снизились на 4% и составили 3 млрд рублей против 3,2 млрд рублей во II квартале 2023 года.

Операционные расходы во II квартале выросли в 2,4 раза до 2,1 млрд рублей с 900 млн рублей во II квартале прошлого года. За первое полугодие показатель вырос в 1,8 раз до 3,8 млрд рублей против 2,1 млрд в первом полугодии 2023 года.

Активы "Займера" с начала года снизились на 1 млрд рублей и на 30 июня 2024 года составляют 7,7 млрд рублей (8,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года).

Для определения размера дивидендов "Займер" использует показатель чистой прибыли по МСФО, которая во II квартале ожидается существенно выше, чем по РСБУ, сообщили в МФК.

Финансовую отчетность по МСФО "Займер" планирует раскрыть 21 августа. Тогда же руководство компании представит свои рекомендации относительно размера дивидендов за II квартал 2024 года.

"Займер" 12 апреля провел IPO на Московской бирже. Цена размещения в рамках IPO составила 235 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов – 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 15%.

МФК "Займер" специализируется на выдаче кредитов онлайн. По данным компании, ее клиентская база включает более 17 млн человек. Владеет "Займером" его основатель Сергей Седов.