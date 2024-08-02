Продажи новых автомобилей в США в июле выросли на 4% к июню

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В США продажи новых легковых автомобилей и грузовиков в июле увеличилась на 4% к июню, по данным Ward's Intelligence. Об этом сообщает MarketWatch.

В июле продажи достигли 15,8 млн машин в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,2 млн в июне, когда транзакции по 600 тысячам автомобилей оказались в подвешенном состоянии из-за масштабной кибератаки вымогателей на компьютерные системы дилеров.

Тем не менее американский рынок остается под давлением из-за высоких процентных ставок, отмечает MarketWatch.

Росту продаж могут поспособствовать падение цен на машины и повышение вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) с сентября.

"Последний год продажи автомобилей в целом находятся в боковике, - отмечает заместитель главного экономиста Oxford Economics по США Майкл Пирс. - Прежде всего их сдерживает сочетание высоких цен с повышенными процентными ставками, из-за которого снизилась доступность машин".

Реализация легковых автомобилей играет большую роль в контексте розничных продаж и общих потребительских расходов - главного двигателя экономики. Рост их продаж, как правило, говорит о силе экономики, пишет MarketWatch..