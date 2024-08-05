Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в июле выросли на 41,2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июле 2024 года выросли на 41,2% в годовом выражении, до 145,661 тыс. штук. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") – совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

По сравнению с июнем текущего года, в котором по оценке министерства было продано 133,504 тыс. легковых автомобилей и LCV, рынок вырос на 9,1%.

В частности, за прошлый месяц в РФ было реализовано 134,303 тыс. легковых автомобилей (+41,3% г/г и +9,2% м/м), 11,358 тыс. LCV (+40,9% и +8,1% соответственно), 11,188 тыс. грузовиков (-12,7% и +6,1%) и 1,599 тыс. автобусов (+25,5% и +0,7%).

В январе-июле 2024 года в РФ было реализовано 1 млн 3 тыс. 103 единицы автотехники всех типов – на 57,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано 920,28 тыс. (+66,7%). Грузовиков за 7 месяцев было продано 70,544 тыс. шт. - на 4,7% меньше, чем годом ранее. Продажи автобусов выросли на 15,7%, до 12,279 тыс. шт.

Продажи новой автотехники в РФ за июль и 7 мес. 2024г с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Июль 2024г Июль 2023г Изменение 7 мес. 2024г 7 мес. 2023г Изменение Легковые авто 134,303 95,082 41,3 % 848,308 501,233 69,2 % LCV 11,358 8,064 40,9 % 71,972 50,99 41,2 % Грузовые авто 11,188 12,817 -12,7 % 70,544 74,001 -4,7 % Автобусы 1,599 1,274 25,5 % 12,279 10,615 15,7 % ИТОГО 158,448 117,237 35,2 % 1003,103 636,839 57,5 %

*- подсчеты Минпромторга на основе данных ППК

Подробностей о модельной структуре рынка Минпромторг в своем сообщении не приводит. "АвтоВАЗ", традиционно лидирующий на российском рынке, в конце прошлой недели сообщил, что за июль в РФ было продано 37,546 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada – на 28,1% больше по сравнению с июлем 2023 года и на 5,2% меньше, чем в июне этого года. За 7 месяцев продажи "АвтоВАЗа" на внутреннем рынке составили 255,276 тыс. шт. (+47,6%).