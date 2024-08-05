Власти Китая ждут роста потребления газа в стране в 2024 году на 6,5-7,7%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Китае в 2024 году увеличится на 6,5-7,7%, прогнозирует Государственное управление по делам энергетики КНР. В результате совокупный объем потребления может достичь 425 млрд кубометров, передает "Синьхуа".

При этом добыча природного газа в Китае в 2024 году, как ожидается, составит 246 млрд кубометров, что более чем на 10 млрд кубометров больше прошлогоднего уровня.

В управлении прогнозируют, что предложение природного газа на мировом рынке останется достаточным во втором полугодии, но предостерегают от таких факторов неопределенности на рынке, как геополитические конфликты и экстремальные погодные условия.

В 2023 году потребление природного газа в КНР выросло на 7,6% и составило 394,5 млрд кубометров. На долю природного газа пришлось 8,5% от общего объема потребления первичной энергии в стране, что на 0,1 процентного пункта больше показателя за 2022 год.